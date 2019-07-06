Нефедов планирует за год запустить электронную таможню

Система "электронная таможня" получила достаточное финансирование и может быть запущена за год. Об этом заявил новоназначенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает РБК-Украина.

По словам Нефедова, государство получило достаточный объем финансирования от иностранных партнеров на разработку электронной таможни. Нефедов уверен, что система будет запущена через год.

"Я убежден, что за год она (система - ред.) будет работать. Нам понадобился примерно год для того, чтобы разработать и запустить систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание "ProZorro.Продажи" - системы, через которую идет приватизация, распределение лицензий и т. д. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальные для развертывания электронной таможни", - заявил глава Гостаможни.

Напомним, в пятницу, 5 июля, Кабинет министров назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы. Выступая перед назначением, Нефедов предложил сократить количество региональных таможен.

Как сообщало РБК-Украина, Комиссия высшего корпуса государственной службы 25 июня рекомендовала Кабинету министров назначить председателем Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.