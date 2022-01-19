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Неэффективны против "Омикрона": ВОЗ рекомендует отменить запреты на международные поездки

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Женева, Среда 19 января 2022 22:05
Неэффективны против "Омикрона": ВОЗ рекомендует отменить запреты на международные поездки Фото: ВОЗ рекомендует отменить ограничения на международные поездки, введенные из-за "Омикрона" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Как отметили в ВОЗ, эти меры неэффективны против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

"Отменить или ослабить запреты на международные перевозки, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства-участники", - говорится в заявлении.

В ВОЗ отметили неэффективность запрета на международные перевозки в качестве меры борьбы с распространением штамма "Омикрон". В организации указали, что требование к пассажирам носить маски, предоставлять результаты тестов на коронавирус или сертификаты о вакцинации, а также отправлять на карантин прибывающих в страну, должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансовое бремя для путешествующих.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что коронавирус в стране скоро начнут считать обычной простудой.

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ВОЗ Коронавирус Омикрон
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