ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Неефективні проти "Омікрона": ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки

Новость на русском →
Женева, Середа 19 січня 2022 22:05
Неефективні проти "Омікрона": ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки Фото: ВООЗ рекомендує скасувати обмеження на міжнародні поїздки, введені через "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки. Як зазначили у ВООЗ, ці заходи неефективні проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

"Скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці", - йдеться в заяві.

У ВООЗ відзначили неефективність заборони на міжнародні перевезення в якості заходу боротьби з поширенням штаму "Омікрон". В організації вказали, що вимога до пасажирів носити маски, надавати результати тестів на коронавірус або сертифікати про вакцинацію, а також відправляти на карантин прибувають в країну, повинні бути засновані на оцінці ризику і не створювати фінансовий тягар для подорожуючих.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що коронавірус в країні скоро почнуть вважати звичайною застудою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус Омикрон
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі