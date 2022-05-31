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Неефективність та скарги. Чому Рада висловила недовіру омбудсмену Денісовій

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Вівторок 31 травня 2022 16:33
Неефективність та скарги. Чому Рада висловила недовіру омбудсмену Денісовій Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Парламентська більшість висловила недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій та ініціювала її звільнення через численні недоліки у роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від фракції "Слуга народу" Тараса Тарасенка.

"Ми вважаємо, що в умовах війни з Росією інститут Уповноваженого Верховної ради з прав людини має відігравати ключову роль у парламентському контролі над дотриманням прав людини в нашій країні. Проте, на жаль, сьогодні ми не можемо констатувати ефективність цього інституту", - заявив Тарасенко.

За його словами, наразі, за позовом українців, суди розглядають низку справ про неефективну роботу омбудсмена. Також до народних депутатів надходять скарги від співробітників секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини про порушення їхніх трудових прав та незадовільних умов праці й кадрової політики.

"Як наслідок, за період керівництва Людмили Денісової понад 30 % від складу професіоналів з Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини були звільнені або самостійно звільнилися", - констатував Тарасенко.

Також у фракції СН повідомляють про велику кількість скарг на роботу Офісу омбудсмена від громадських організацій, правозахисників, адвокатів та місцевої влади.

"На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денисова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", - констатував голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов.

За його словами, омбудсмен занадто довго знаходилася за межами України замість того, щоб перейматися долею українських громадян в умовах війни.

"Тривалий час після 24 лютого діюча Уповноважена Верховної Ради з прав людини провела закордоном, але не в Росії чи білорусі, де її статус та повноваження могли б допомогти полоненим, депортованим та потерпаючим від окупації мешканцям Херсонщини, а у Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих спокійних західних Європах", - сказав Фролов.

Крім того, представники парламентської більшості свідчать про непоодинокі випадки, коли омбудсмен ігнорує звернення народних депутатів і лише після декількох звернень можлива реакція Офісу омбудсмена. Все це у фракції вважають системними проблемами.

Нардеп, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря наголосила, що парламент визнав незадовільною роботу Денісової не тільки з початку повномасштабного вторгнення, а протягом останніх п’яти років.

"Верховна рада констатує, що протягом 2018-2022 років не біло ефективної співпраці з парламентом як з боку апарату омбудсмена, так і безпосередньо Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової. Не реалізовуються повною мірою повноваження омбудсмена звертатися з цих питань захисту прав людини до Конституційного суду", - пояснила Совгиря.

Саме тому, за її словами, парламент вирішив визнати незадовільною роботу Людмили Денісової, висловив їй недовіру та звільнив з посади згідно з законом "Про правовий режим воєнного стану".

У парламентській більшості переконані, що під час війни, коли триває величезний потік звернень про порушення прав і свобод людей, особливо важлива спроможність офісу Уповноваженого працювати зі всіма зверненнями і скаргами громадян для захисту їхніх прав.

"Ми вважаємо за доцільне висловити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій недовіру та перезавантажити інститут Уповноваженого, щоб перетворити його на дієвий механізм захисту прав людини в нашій країні, особливо в умовах війни", - підсумував Тарасенко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Верховній раді збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової.

Додамо, що Денісова обіймає цю посаду ще з 15 березня 2018 року, замінивши тодішнього нардепа від "Народного фронту" Валерію Лутковську.

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