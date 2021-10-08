Недоверие к судебной власти растет из-за информационных атак, - исследование

Доверие украинцев к судам снижается с 2019 года, хотя к тому времени социологи отмечали рост этого показателя. Тенденция уныния граждан к системе обусловлена спланированными информационными воздействиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Украинского Центра общественного развития, представленного на брифинге в Высшем совете правосудия.

В отчет вошли все информационные активности грантовых организаций, специализирующихся на тематике судебной реформы и преодоления коррупции.

"На протяжении 2019-2021 годов в СМИ систематически "вливаются" оценочные комментарии отдельных экспертов, которые дезинформируют людей и искажают общественное мнение о судах. Мы видим целенаправленную попытку сформировать определенный имидж судебной системы. Общественное мнение изменилась к худшему, при том, что по всем опросам, до 2019 года уровень доверия понемногу рос. Сейчас агрессивная динамика, негативная тональность в медиа и критика усилились", - комментирует исследование политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович.

Согласно данным исследования, на протяжении 2021 года эксперты и грантовые организации предоставили более 1,2 тыс. комментариев, которые создавали негативный фон вокруг деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

14% публикаций содержали оскорбительную лексику: анализ публикаций свидетельствует о чрезмерном употреблении терминов "судебные кланы", "зашкварный", "круговая порука" и другие.

"Упоминание ВРП в темах, только косвенно касаются деятельности ВРУ, однако имеют громкий резонанс, используется для поддержки информационного фона и постоянного присутствия ВРП (ВККС) в негативном контексте событий. Кампания была направлена ​​против конкретных должностных лиц в судебной власти, но целью было дискредитировать всю судебную систему. Мы критикуем какого судью, но делается вывод, что он не один там такой - все они плохие", - пояснил политолог.

В 2021 году информационная кампания имела наиболее агрессивную тональность, заявления с общественного сектора стали категоричны, с частым использованием оскорбительной лексики и манипулятивных оценок. Некоторые эксперты за этот год предоставили 500 комментариев негативного содержания, а заявления 5-6 грантовых организаций часто совпадали по смыслу, до одинаковых цитат, что свидетельствует о скоординированной кампании.

"Сложившееся недоверие было использовано для введения бессистемных реформ судебной системы, давления и установления контроля над судами", - отметила во время презентации исследования известный юрист Марина Ставнийчук.

По ее словам, о "бесконечных экспериментах над судебной властью" свидетельствуют такие цифры: в 2019-2020 годах Высший совет правосудия предоставила 44 консультативные заключения к законопроектам, которые предусматривали изменения в законодательство о судах. 22 законопроекта принято парламентом.

"Практически, власть политическая инициирует реформирование судебной власти едва не 2 раза в месяц, если взять суммарно эти законодательные инициативы", - подытожила Марина Ставнийчук, назвав одной из целей таких действий перекладывание ответственности за все, что происходит в стране, на судей.