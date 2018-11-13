Доверие украинцев к судам выросло, - опрос USAID

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USAID обнародовала результаты опроса о восприятии судебной реформы

Только 8% населения Украины принимали участие в судебных заседаниях, остальные 91% населения не имеют опыта судебных производств. Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятие судебной реформы и коррупции, проведенного по инициативе программы USAID "Новое правосудие" в сентябре-октябре 2018 года.

Доверие украинцев, которые были участниками судебных заседаний, в 2018 году увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом – до 34%. Этот показатель вдвое превышает уровень доверия населения, которые узнают о работе судей из новостей.

Как сообщает USAID, доверие населения, которое основную часть информации относительно судебной реформы и судов берет с телевидения (90%), за последние четыре года увеличилась в 3,2 раза. Так, в 2015 году она составляла 5% и в течение четырех лет имела тенденцию к увеличению и в 2018 году составляет 16%, а по показателю "евробарометр" 20%.

В общем, как свидетельствует опрос USAID, 63% участников судебных заседаний считают, что судьи были вежливыми и корректными, 60% - что уровень профессиональной квалификации судей был должным, 59% - что хорошо организованная работа аппарата суда, 54% нашли комфортными условия проведения заседания и столько же отмечают, что отсутствовали требования взяток и каких-либо неофициальных платежей.

Опросом USAID было охвачено 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводили с 12 сентября по 1 октября 2018 г.