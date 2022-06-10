"Недостаточно крови?". Подоляк отреагировал на позицию Нидерландов по Украине в ЕС

Украина заплатила страшную цену, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз и шанс присоединиться к европейской семье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Свобода, конкуренция, права человека - Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей. Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?", - отметил он.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне.

Тем временем стало известно, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать этот статус Украине, но могут быть условия.

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