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"Недостатньо крові?". Подоляк відреагував на позицію Нідерландів щодо України в ЄС

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 17:10
"Недостатньо крові?". Подоляк відреагував на позицію Нідерландів щодо України в ЄС Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Україна заплатила страшну ціну, щоб отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу і шанс приєднатися до європейської сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Свобода, конкуренція, права людини - Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за захист вільної Європи від російських таборів. Невже наші люди заплатили недостатньо крові, щоб отримати шанс бути в сім'ї ЄС?", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що Данія і Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.

Тим часом стало відомо, що Єврокомісія рекомендуватиме дати цей статус Україні, але можуть бути умови.

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