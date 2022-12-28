UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Недостатньо для наступу. Названо кількість військ РФ у Білорусі

Фото: названо кількість військ РФ у Білорусі (twitter.com/armscontrol_ukr)
Автор: Іван Носальський

Станом на сьогоднішній день на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів. Цього недостатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека в ефірі телемарафону.

За його словами, загроза можливого наступу з території Білорусі зберігається, але реальних можливостей у ворога наразі немає.

"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угрупування, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання щодо повторного наступу на територію України", - наголосив Дейнеко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що,за даними британської розвідки, Росія перекинула до Білорусі частини своєї танкової армії, яка була розгромлена в Україні.

Також ми писали, що, за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВійна Росії проти Українипограничная служба