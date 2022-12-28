RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Недостаточно для наступления. Названо количество войск РФ в Беларуси

Фото: названо количество войск РФ в Беларуси (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат. Этого недостаточно для начала нового вторжения в Украину с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, угроза возможного наступления с территории Беларуси сохраняется, но реальных возможностей у врага сейчас нет.

"Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть у России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачи по повторному наступлению на территорию Украины", - подчеркнул Дейнеко.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, Россия перебросила в Беларусь части своей танковой армии, которая была разгромлена в Украине.

Также мы писали, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, но напряженной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна России против Украиныпограничная служба