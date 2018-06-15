Недопуск к Сенцову может свидетельствовать о серьезном ухудшении его состояния, - Геращенко

Геращенко отметила, что в случае, если освобождение украинских политзаключенных не произойдет в ближайшее время, нужно поднимать этот вопрос в ООН

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что недопуск к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову может свидетельствовать о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Информация о недопуске украинской обмудсвумен Людмилы Денисовой к О. Сенцову более чем тревожная. Как и отказ начальника тюрьмы предоставить ей обновленные данные о реальном состоянии его здоровья. При этом Сенцову позволили пару недель назад скайп-конференцию с "оппозиционеркой" Ксюшей Собчак и ее мамой, и не дают встретиться с украинским уполномоченным... То, что Олега прячут, может свидетельствовать, по-моему, о серьезном ухудшении состояния его здоровья", - подчеркнула замглавы парламента.

Інформація про недопуск української обмудсвумен людмила денисова до О. Сенцова більш, аніж тривожна. Як і відмова... Опубліковано Iryna Gerashchenko 15 червня 2018 р.

Она подчеркнула, что ни разу за эти 4 года, несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Сенцову и к Александру Кольченко не допустили консулов ​​и представителей Международного комитета Красного Креста. По словам Геращенко, российский обмудсмен их также не посещала.

Первый вице-спикер отметила, что в случае, если освобождение украинских политзаключенных не произойдет в ближайшее время, нужно поднимать этот вопрос в ООН.

"Мы приветствуем резолюцию Европарламента, заявления Великобритании и США с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Я считаю, что если это освобождение не состоится в ближайшее время, нужно поднимать вопрос политзаключенных в ООН, на саммите Украина-ЕС, на всех международных площадках с требованием усиления санкций против РФ, которая держит в рабстве и изоляции десятки украинцев, заключенных по политическим мотивам и из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - подытожила Геращенко.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову в России из-за нарушения договоренности.