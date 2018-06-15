Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Недопуск до Сенцова може свідчити про серйозне погіршення його стану, - Геращенко

НовиниПолітика    15.06.2018 - 14:38
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що у разі, якщо звільнення українських політв'язнів не відбудеться найближчим часом, потрібно піднімати це питання в ООН

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що недопуск до українського політв'язня Олега Сенцова може свідчити про серйозне погіршення стану його здоровя. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Інформація про недопуск української обмудсвумен Людмили Денісової до О. Сенцова більш, аніж тривожна. Як і відмова начальника тюрми надати їй оновлені дані про реальний стан його здоров‘я. При цьому Сенцову дозволили пару тижнів тому скайп-конференцію з "опозиціонеркою" Ксюшей Собчак і її мамою, і не дають зустрітися з українською уповноваженою... Те, що Олега ховають, може свідчити , як на мене, про серйозне погіршення стану його здоров‘я", - підкреслила замголови парламенту.

 

Інформація про недопуск української обмудсвумен людмила денисова до О. Сенцова більш, аніж тривожна. Як і відмова...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 15 червня 2018 р.

Вона підкреслила, що жодного разу за ці 4 роки , попри всі зусилля української влади і дипломатів, до Сенцова  і до Олександра Кольченка не допустили консулів та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. За словами Геращенко, російський обмудсмен їх також не відвідувала.

Перший віце-спікер зазначила, що у разі, якщо звільнення українських політв'язнів не відбудеться найближчим часом, потрібно піднімати це питання в ООН.

"Ми вітаємо резолюцію Європарламенту , заяви Великої Британії і США з вимогою звільнити ВСІХ політв‘язнів Кремля. Я вважаю, що якщо це звільнення не відбудеться найближчим часом, потрібно піднімати питання політв‘язнів в ООН, на саміті Україна- ЄС, на всіх міжнародних майданчиках , з вимогою посилення санкцій проти РФ, яка тримає в рабстві і ізоляції десятки українців , ув‘язнених за політичними мотивами і через російську агресію на Донбасі і в Криму", - підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова у Росії через порушення домовленості.

Омбудсмен РФ обіцяє Денісовій передати інформацію про стан здоров'я Сенцова В МЗС висловили протест через недопуск Денісової до Сенцова
Теги публікації: Ірина Геращенко, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся