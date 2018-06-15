Недопуск до Сенцова може свідчити про серйозне погіршення його стану, - Геращенко

Геращенко зазначила, що у разі, якщо звільнення українських політв'язнів не відбудеться найближчим часом, потрібно піднімати це питання в ООН

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що недопуск до українського політв'язня Олега Сенцова може свідчити про серйозне погіршення стану його здоровя. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Інформація про недопуск української обмудсвумен Людмили Денісової до О. Сенцова більш, аніж тривожна. Як і відмова начальника тюрми надати їй оновлені дані про реальний стан його здоров‘я. При цьому Сенцову дозволили пару тижнів тому скайп-конференцію з "опозиціонеркою" Ксюшей Собчак і її мамою, і не дають зустрітися з українською уповноваженою... Те, що Олега ховають, може свідчити , як на мене, про серйозне погіршення стану його здоров‘я", - підкреслила замголови парламенту.

Інформація про недопуск української обмудсвумен людмила денисова до О. Сенцова більш, аніж тривожна. Як і відмова... Опубліковано Iryna Gerashchenko 15 червня 2018 р.

Вона підкреслила, що жодного разу за ці 4 роки , попри всі зусилля української влади і дипломатів, до Сенцова і до Олександра Кольченка не допустили консулів та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. За словами Геращенко, російський обмудсмен їх також не відвідувала.

Перший віце-спікер зазначила, що у разі, якщо звільнення українських політв'язнів не відбудеться найближчим часом, потрібно піднімати це питання в ООН.

"Ми вітаємо резолюцію Європарламенту , заяви Великої Британії і США з вимогою звільнити ВСІХ політв‘язнів Кремля. Я вважаю, що якщо це звільнення не відбудеться найближчим часом, потрібно піднімати питання політв‘язнів в ООН, на саміті Україна- ЄС, на всіх міжнародних майданчиках , з вимогою посилення санкцій проти РФ, яка тримає в рабстві і ізоляції десятки українців , ув‘язнених за політичними мотивами і через російську агресію на Донбасі і в Криму", - підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова у Росії через порушення домовленості.