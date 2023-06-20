ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Недопрацьовані фейки". Буданов прокоментував вкиди росіян про свою "смерть"

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 16:56
"Недопрацьовані фейки". Буданов прокоментував вкиди росіян про свою "смерть" Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російської пропаганди про нібито свою смерть від поранення, отриманого наприкінці травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Я це сприймаю досить смішно і реагую так само. Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили", - сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що російські пропагандисти, які розповсюджували інформацію про його смерть "чітко розуміли, що фейк буде розвінчано і вони виставлять себе дурнями".

"Але вони спіймали на гачок таких "всесвітньовідомих експертів" на кшталт Іллі Киви, який з піною у рота розповідав, що я спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому впав. Ну хай люди бавляться, чом би й ні", - додав Буданов.

Фейки про смерть Буданова

Кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації використовували логотип сторінки одного з українських ЗМІ.

За інформацією російських пропагандистів, Буданов начебто "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" навіть підготувалися до його "поховання".

Не перші фейки про смерть представників військової "верхівки" України

Російські пропагандисти не вперше "ховають" представників військового командування України. Наприклад, раніше в Росії повідомляли й про смерть, і поранення головнокомандувача Валерія Залужного та смерть генерала Олександра Сирського.

Варто зазначити, що такими фейками російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фейки ГУР КИрило Буданов Війна Росії проти України
NEWS
Чи є ризик застосування Росією ядерної зброї: що кажуть у ГУР
Чи є ризик застосування Росією ядерної зброї: що кажуть у ГУР
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом