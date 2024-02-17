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Недоплата "зеленій" енергетиці за 2023 рік складає понад 20%

Фото: недоплата зеленій енергетиці за 2023 рік складає понад 20% (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Державне підприємство "Гарантований покупець" зменшило заборгованість перед підприємствами відновлюваної енергетики за 2023 рік до 77,3%, повідомляє прес-служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.

Згідно з повідомленням, Гарпок здійснив оплату 551,5 млн грн виробникам з відновлювальних джерел енергії за травень 2023 року.

Таким чином, підвищився загальний рівень розрахунків з виробниками з відновлювальних джерел енергії за 2023 рік, а за травень 2023 року досяг показника 80,7%.

Як повідомлялося, заборгованість "Енергоатому" щодо фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення складає 17 млрд грн, борг "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн.

Експерти вважають, що уряд має забезпечити можливість "Енергоатому" отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

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