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Недоплата "зеленой" энергетике за 2023 год составляет более 20%

Фото: недоплата зеленой энергетике за 2023 год составляет более 20% (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" снизило задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики за 2023 год до 77,3%, сообщает пресс-служба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

Согласно сообщению, Гарпок произвел оплату 551,5 млн грн производителям из возобновляемых источников энергии за май 2023 года.

Таким образом, повысился общий уровень расчетов с производителями из возобновляемых источников энергии за 2023 год, а за май 2023 достиг показателя 80,7%.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн.

Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.

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