Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати гроші та як це зробити

Якщо пенсіонер помер, але не встиг отримати нараховану пенсію, ці кошти можуть отримати його родичі. Хто саме та як це зробити - роз’яснюють юристи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний центр з надання правничої допомоги.

Розгляд заяви - до 10 днів. Сума - вся недоотримана пенсія по місяць смерті включно. Якщо звернулося кілька осіб - гроші розподіляються між ними порівну. Якщо впродовж 6 місяців ніхто не звернувся - пенсія входить до складу спадщини.

Потрібно звертатися до Пенсійного фонду України впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.

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