Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати гроші та як це зробити
Якщо пенсіонер помер, але не встиг отримати нараховану пенсію, ці кошти можуть отримати його родичі. Хто саме та як це зробити - роз’яснюють юристи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний центр з надання правничої допомоги.
Хто може звернутися за виплатою
Члени сім’ї, які:
- проживали разом із пенсіонером на день його смерті
- є непрацездатними та знаходилися на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання):
- чоловік/дружина, батьки з інвалідністю чи пенсіонери
- діти до 18 років або старші, які мають інвалідність, що отримана до повноліття
- діти, які навчаються за денною формою навчання - до 23 років або до завершення навчання
- діти-сироти - до 23 років (незалежно від навчання)
- чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.
Куди звертатися із заявою та які документи необхідні
Потрібно звертатися до Пенсійного фонду України впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.
Потрібні такі документи
- свідоцтво про смерть
- документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб)
- паспорт
- для непрацездатних членів сім’ї - документи, які засвідчують утримання: довідка від органу місцевого самоврядування судове рішення (за потреби).
Що ще варто знати
Розгляд заяви - до 10 днів. Сума - вся недоотримана пенсія по місяць смерті включно. Якщо звернулося кілька осіб - гроші розподіляються між ними порівну. Якщо впродовж 6 місяців ніхто не звернувся - пенсія входить до складу спадщини.
Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.
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