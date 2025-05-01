Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить деньги и как это сделать

Если пенсионер умер, но не успел получить начисленную пенсию, эти деньги могут получить его родственники. Кто именно и как это сделать - разъясняют юристы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный центр по предоставлению юридической помощи.

Рассмотрение заявления - до 10 дней. Сумма - вся недополученная пенсия по месяц смерти включительно. Если обратилось несколько человек - деньги распределяются между ними поровну. Если в течение 6 месяцев никто не обратился - пенсия входит в состав наследства.

Нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.

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