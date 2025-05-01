Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить деньги и как это сделать
Если пенсионер умер, но не успел получить начисленную пенсию, эти деньги могут получить его родственники. Кто именно и как это сделать - разъясняют юристы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный центр по предоставлению юридической помощи.
Кто может обратиться за выплатой
Члены семьи, которые:
- проживали вместе с пенсионером на день его смерти
- являются нетрудоспособными и находились на содержании умершего (независимо от совместного проживания):
- супруг/супруга, родители с инвалидностью или пенсионеры
- дети до 18 лет или старше, которые имеют инвалидность, полученную до совершеннолетия
- дети, которые учатся на дневной форме обучения - до 23 лет или до завершения обучения
- дети-сироты - до 23 лет (независимо от обучения)
- муж/жена, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.
Куда обращаться с заявлением и какие документы необходимы
Нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Нужны следующие документы
- свидетельство о смерти
- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке)
- паспорт
- для нетрудоспособных членов семьи - документы, удостоверяющие содержание: справка от органа местного самоуправления судебное решение (при необходимости).
Что еще стоит знать
Рассмотрение заявления - до 10 дней. Сумма - вся недополученная пенсия по месяц смерти включительно. Если обратилось несколько человек - деньги распределяются между ними поровну. Если в течение 6 месяцев никто не обратился - пенсия входит в состав наследства.
Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.
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