Недокомплект патрульной полиции превысил 3 тыс. человек

Иллюстративное фото (patrol.police.gov.ua)

Количество вакансий составляет почти 19% от штатного расписания

Недокомплект подразделений Департамента патрульной полиции на начало декабря 2018 года составлял 3 тысячи 392 человека. Об этом заявили в патрульной полиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

Как отметили в полиции, штатная численность 36 территориальных подразделений Департамента патрульной полиции составляет 18,1 тыс. человек, фактическая - 14,7 тыс.

Больше всего патрульных полицейских работает в Киеве - 2135 человек (штатное расписание - 2723).

Более 1 тысяча патрульных насчитывается в управлении патрульной полиции в Харьковской области, чуть меньше - управлении в Днепропетровской области (без учета Кривого Рога), Одесской области (без учета Измаила) и Львовской области.

"Маленький подразделение патрульной полиции - взвод в Умани, где всего 20 человек (штатное расписание - 40)", - отметили в ведомстве.

В Мелитополе уже создано 150 вакансий, но патрульная полиция там еще находится в процессе формирования.

Фото: ответ на запрос журналистов LB.ua

РБК-Украина писало, что по словам заместителя начальника Управления патрульной полиции Борисполя (Киевская область, патрульная полиция работает с марта 2016 года) Ольги Яковлевой, сейчас уже нет такой количества желающих работать в патрульной полиции, как это было на старте реформы. А штат патрульных в городе на 70-80% состоит из тех, кто пришел на службу в 2016 году. Примерно такая же ситуация наблюдается и по всей стране.

Также сообщалось, что в 2018 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции.