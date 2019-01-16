Недокомплект патрульної поліції перевищив 3 тис. осіб

Ілюстративне фото (patrol.police.gov.ua)

Кількість вакансій становить майже 19% від штатного розпису

Недокомплект підрозділів Департаменту патрульної поліції на початок грудня 2018 року становив 3 тисячі 392 особи. Про це заявили у патрульній поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua.

Як зазначили у поліції, штатна чисельність 36 територіальних підрозділів Департаменту патрульної поліції становить 18,1 тис. осіб, фактична - 14,7 тис.

Найбільше патрульних поліцейських працює в Києві - 2135 осіб (штатний розпис - 2723).

Понад 1 тисяча патрульних налічується в управлінні патрульної поліції в Харківській області, трохи менше - управлінні в Дніпропетровській області (без урахування Кривого Рогу), Одеській області (без урахування Ізмаїла) і Львівській області.

"Найменший підрозділ патрульної поліції - взвод в Умані, де всього 20 осіб (штатний розпис - 40)", - зазначили у відомстві.

У Мелітополі вже створено 150 вакансій, але патрульна поліція там ще знаходиться в процесі формування.

Фото: відповідь на запит журналістів LB.ua

РБК-Україна писало, що за словами заступника начальника Управління патрульної поліції Борисполя (Київська область, патрульна поліція працює з березня 2016 року) Ольги Яковлевої, зараз вже немає такої кількості бажаючих працювати в патрульній поліції, як це було на старті реформи. А штат патрульних у місті на 70-80% складається з тих, хто прийшов на службу в 2016 році. Приблизно така ж ситуація спостерігається і по всій країні.

Також повідомлялося, що у 2018 році міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував Академію патрульної поліції.