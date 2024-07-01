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В Київській області уточнили наслідки вчорашнього ракетного удару

Київська область, Понеділок 01 липня 2024 07:57
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В Київській області уточнили наслідки вчорашнього ракетного удару Фото: росіяни обстріляли ракетами Київську область, постраждала дитина (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зазначається, що постраждалі наразі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Однак внаслідок падіння уламків на території одного з районів області, пошкоджені три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни.

Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

Ракетний удар по Києву та області 30 червня

Ввечері у неділю, 30 червня, у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом у столиці пролунали вибухи. Внаслідок роботи сил ППО, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.

Спочатку було відомо про двох потерпілих. Згодом кількість постраждалих зросла.

В Київській міській військовій адміністрації розповіли, що цією атакою росіяни намагалася розвідати методи і засоби, щоб удосконалити обстріли столиці.

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