В Київській області уточнили наслідки вчорашнього ракетного удару
У неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).
Зазначається, що постраждалі наразі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.
Однак внаслідок падіння уламків на території одного з районів області, пошкоджені три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни.
Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл.
На місці продовжують працювати оперативні служби.
Ракетний удар по Києву та області 30 червня
Ввечері у неділю, 30 червня, у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу.
Згодом у столиці пролунали вибухи. Внаслідок роботи сил ППО, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.
Спочатку було відомо про двох потерпілих. Згодом кількість постраждалих зросла.
В Київській міській військовій адміністрації розповіли, що цією атакою росіяни намагалася розвідати методи і засоби, щоб удосконалити обстріли столиці.
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