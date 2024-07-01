В Київській області уточнили наслідки вчорашнього ракетного удару

У неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зазначається, що постраждалі наразі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Однак внаслідок падіння уламків на території одного з районів області, пошкоджені три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл. На місці продовжують працювати оперативні служби.