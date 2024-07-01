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В Киевской области уточнили последствия вчерашнего ракетного удара

Киевская область, Понедельник 01 июля 2024 07:57
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В Киевской области уточнили последствия вчерашнего ракетного удара Фото: россияне обстреляли ракетами Киевскую область, пострадал ребенок (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 30 июня, российские захватчики ударили ракетами по Киевской области. В результате атаки пострадало трое человек, один из них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время, в результате падения обломков на территории одного из районов области, повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, посечены стены.

Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - автомобили и мотоцикл.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Ракетный удар по Киеву и области 30 июня

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Позже в столице прогремели взрывы. В результате работы сил ПВО, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажный дом.

Сначала было известно о двух пострадавших. Впоследствии число пострадавших возросло.

В Киевской городской военной администрации рассказали, что этой атакой россияне пыталась разведать методы и средства, чтобы усовершенствовать обстрелы столицы.

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