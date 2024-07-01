В Киевской области уточнили последствия вчерашнего ракетного удара

В воскресенье, 30 июня, российские захватчики ударили ракетами по Киевской области. В результате атаки пострадало трое человек, один из них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время, в результате падения обломков на территории одного из районов области, повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, посечены стены.

Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - автомобили и мотоцикл.

На месте продолжают работать оперативные службы.