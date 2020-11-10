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За неделю зарегистрирован ряд кибератак на сайт НАБУ

Автор: Анастасия Рокитна

С 4 по 11 ноября зафиксировали и заблокировали 14 DDoS-атак. Большинство из них были осуществлены на веб-ресурсы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Всего зафиксировали 1 594 221 подозрительных событий, что на 21% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (92%) и применения нестандартных протоколов (7%).

"Также зафиксированы и заблокированы 14 DDoS-атак (подавляющее большинство - на вебресурсы НАБУ)", - говорится в сообщении.

Напомним, сайт Уполномоченного Верховной рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября хакеры атаковали сайт Национальной полиции и распространили фейки.

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