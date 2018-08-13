За неделю в Украине пропали 239 детей

Полиция разыскала большинство из этого количества пропавших детей

В течение прошлой недели, с 6 по 12 августа 2018 года, в Украине исчезло 239 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.

Также в полиции отметили, что из этого количества свыше 230 пропавших детей правоохранителям удалось разыскать.

"За неделю полицейские разыскали и вернули домой 233 ребенка", - отметили в Нацполиции.

Судьба остальных шести пропавших детей пока неизвестна.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 12 августа, в населенном пункте Оленичи Житомирской области на озере утонули двое 10-летних детей.

Добавим, что в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. Пятеро среди погибших - дети.