За тиждень в Україні зникли 239 дітей

Поліція розшукала більшість з цієї кількості зниклих дітей

Протягом минулого тижня, з 6 по 12 серпня 2018 року, в Україні зникло 239 дітей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України в Facebook.

Також у поліції зазначили, що з цієї кількості понад 230 зниклих дітей правоохоронцям вдалося розшукати.

"За тиждень поліцейські розшукали та повернули додому 233 дитини", - зазначили в Нацполіції.

Доля решти шести зниклих дітей поки невідома.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 12 серпня, в населеному пункті Оленичи Житомирської області на озері потонули двоє 10-річних дітей.

Додамо, що у Запорізькій області поблизу села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. П'ятеро серед загиблих - діти.