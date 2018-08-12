У Житомирській області в озері втопилися двоє дітей

У населеному пункті Оленичи на озері потонули двоє 10-річних дітей

У населеному пункті Оленичи Житомирської області на озері потонули двоє 10-річних дітей Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На місці події з'ясувалося, що 16-річний юнак, проходячи повз озеро, помітив у воді недалеко від берега тіла дітей. Юнак одразу кинувся у водойму і по черзі дістав їх, але, на жаль, потопельники були вже без ознак життя. Загиблими виявилися двоє дітей 2008 року народження, жителі сусіднього села Хлопляни", - йдеться в повідомленні.

На даний момент правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що в Україні з початку 2018 року на водоймах загинули 704 людини. Як повідомлялося, найбільш поширеною причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання у не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.