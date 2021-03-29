За неделю окружающей среде Украины нанесли ущерб на 57 млн ​​гривен

За неделю окружающей среде Украины нанесли ущерб почти 57 млн ​​гривен. В этот период было проведено 906 проверок.

"В период с 19 по 25 марта терорганам Госэкоинспекции предъявили претензий и исков по возмещению убытков на сумму 56 млн 816 тысяч гривен. В этот период было проведено 906 проверок и составлено 911 протоколов об административных нарушениях", - сказано в сообщении.

Указано, что вред окружающей среде в течение недели нанесли из-за превышения лимитов на вылов водных живых ресурсов в НПП "Нижнеднепровский". Убытки от нарушения составили 56,7 миллиона гривен. Инспекция готовит материалы для передачи в прокуратуру Херсонской области

Еще 43,3 миллиона гривен убытков возникли, поскольку КП "Горводоканал" Сумского городского совета самовольно пользовалось недрами.