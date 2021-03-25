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Госэкоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 12:05
Госэкоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки Фото: Андрей Малеваный (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Государственная экоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки. Инспекция будет оперативно информировать полицию и прокуратуру о фактах, имеющих состав уголовного нарушения, а также о недопуске на предприятия.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба ГЭИ.

"Инспекторы обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всех без исключения случаях недопуска на предприятия, ведь это свидетельствует о сокрытии экологических нарушений на объектах", - сказал он.

По словам главы экоинспекции, в случае игнорирования правоохранителями обращений ГЭИ о недопусках или фактах, содержащих признаки уголовных нарушений, местные инспекции будут сообщать Центральному аппарату. А тот в свою очередь будет обращаться в Генпрокуратуру.

Малеваный подчеркнул, что в этом году инспекция будет иметь дополнительные инструменты, чтобы отстаивать факты природоохранных нарушений в судах. Речь идет об увеличении финансирования ГЭИ в части уплаты судебного сбора. Благодаря этому терорганы инспекции могут обращаться в суд в каждом случае отказа нарушителя платить убытки.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.

Напомним, в Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива.

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