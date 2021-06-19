За неделю на оккупированный Донбасс направили 14 грузовиков "гуманитарки"

В течение прошлой недели на оккупированные территории Донбасса проследовали 14 грузовиков гуманитарной помощи . Их пропустили через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".

Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлено 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.