За тиждень на окупований Донбас направили 14 вантажівок "гуманітарки"

Протягом минулого тижня на окуповані території Донбасу прослідували 14 вантажівок гуманітарної допомоги. Їх пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя".
Так, у вантажівках була гуманітарна допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
"Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 216,7 тонни вантажу, зокрема, будівельні матеріали, продуктові й гігієнічні набори", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.