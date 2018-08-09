За тиждень ОБСЄ зафіксувала 6,5 тисяч порушень припинення вогню

Минулого тижня ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень на 63%

Минулого тижня місія ОБСЕ зафіксувала 6,5 тисяч порушень припинення вогню на сході України. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

Хуг наголосив, що місія зафіксувала чотирикратне збільшення кількості випадків використання озброєння, які мали відвести.

"Минулого тижня ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень на 63%. Загалом, місією було зафіксовано понад 6 500 таких порушень. Місія відзначила чотирикратне збільшення кількості випадків використання озброєння, яке повинно було бути відведеним", - зазначив він.

Нагадаємо, з початку року в результаті конфлікту на сході України загинув 31 мирний житель, ще 137 цивільних були поранені.

Зокрема, минулого тижня ОБСЄ підтвердила, що троє цивільних постраждали в результаті вибуху гранати.

Як писало РБК-Україна, в порівнянні з червнем 2018 року, в липні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки в 8,5 раз або в більш 200 одиниць.