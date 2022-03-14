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За неделю энергетики вернули свет для 49 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Автор: Артем Горовенко

За последнюю неделю (7-13 марта) аварийные бригады ДТЭК вернули свет в 48,8 тысяч домов в 115 населенных пунктах Донецкой и Киевской областях, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В Киевской области свет удалось вернуть в 75 городов и посёлков для 27,3 тысячам семей. Работы проводились в Макаровском, Полеском, Броварском, Киево-Святошинском, Вышгородском и других районах области, которые пострадали от боевых действий. В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение для 21,5 тыс. семей в 40 населенных пунктах", - сообщили в компании.

Энергетики продолжат восстановительные работы, координируя свои действия с Вооруженными силами Украины.

"Сейчас наши специалисты продолжают аварийно восстановительные работы. Ситуация затруднена постоянными отстрелами оккупантов в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 19 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов", - отметили в ДТЭК.

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