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ДТЭК просит Запад вслед за США ввести эмбарго на российскую нефть и газ

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Понедельник 14 марта 2022 14:50
ДТЭК просит Запад вслед за США ввести эмбарго на российскую нефть и газ Фото: ДТЭК просит Запад вслед за США ввести эмбарго на российскую нефть и газ (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК Рината Ахметова просит страны Запада следовать примеру США и ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии Forbes.

"Моя просьба - закройте небо над электростанциями и введите абсолютное эмбарго на российскую нефть и газ. Я благодарен США за их решение по российской нефти. Люди должны осознать, что все доходы от продажи нефти превращаются в пули, для убийства украинцев", - сказал Тимченко.

Гендиректор ДТЭК призвал западных лидеров ввести бесполетную зону над Украиной, как минимум над украинскими АЭС для предотвращения ядерной катастрофы мирового масштаба.

Отказ НАТО от введения бесполетной зоны над Украиной, по словам Тимченко, создает непосредственный риск крупной ядерной катастрофы, которая может быть масштабнее, чем Чернобыльская катастрофа в 1986 году.

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ДТЭК Соединенные Штаты Америки
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