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За неделю энергетики вернули свет 36 тысячам семей в Киевской области, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет 36 тысячам семей в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С 4 по 10 апреля аварийные бригады восстановили электроснабжение 36 тысяч потребителей в 49 городах и селах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ДТЭК в Facebook.

"Активные работы проходят в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Напряжение на оборудование водоканала восстановили электроснабжение больницы и горсовета в Ирпене. Также свет вернули в роддом Ворзеля", - сообщили в компании.

По предварительным оценкам российские оккупанты повредили около 1600 км электросетей области. Данные уточняются, поскольку продолжаются тщательные обследования электросетей.

Чтобы скорее вернуть свет жителям Киевской области к ремонтам привлекли энергетиков из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

Сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Донецкой области.

"Энергетики ДТЭК Донецкие электросети получают возможность ремонтировали линии после того, как Вооруженные силы предоставляют разрешение на проведение работ. За прошедшую неделю удалось вернуть свет в 46,5 тысяч домов жителей области. В некоторые населенные пункты свет приходилось возвращать 2 и более раз из-за ожесточенных вражеских обстрелов", - отметили в ДТЭК.

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ДТЭКЭлектроэнергияКиевская область