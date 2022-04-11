За неделю энергетики вернули свет 36 тысячам семей в Киевской области, - ДТЭК

"Активные работы проходят в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Напряжение на оборудование водоканала восстановили электроснабжение больницы и горсовета в Ирпене. Также свет вернули в роддом Ворзеля", - сообщили в компании.

По предварительным оценкам российские оккупанты повредили около 1600 км электросетей области. Данные уточняются, поскольку продолжаются тщательные обследования электросетей.

Чтобы скорее вернуть свет жителям Киевской области к ремонтам привлекли энергетиков из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

Сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Донецкой области.

"Энергетики ДТЭК Донецкие электросети получают возможность ремонтировали линии после того, как Вооруженные силы предоставляют разрешение на проведение работ. За прошедшую неделю удалось вернуть свет в 46,5 тысяч домов жителей области. В некоторые населенные пункты свет приходилось возвращать 2 и более раз из-за ожесточенных вражеских обстрелов", - отметили в ДТЭК.