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За тиждень енергетики повернули світло 36 тисячам родин у Київській області, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернули світло 36 тисячам родин у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

З 4 по 10 квітня аварійні бригади відновили електропостачання 36 тисяч споживачів у 49 містах та селах Київської області, звільнених Збройними силами від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДТЕК у Facebook.

"Активні роботи проходять у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Напругу на обладнання водоканалу, відновили електропостачання лікарні та міськради в Ірпені. Також світло повернули у пологовий будинок Ворзеля", - повідомили в компанії.

За попередніми оцінками російські окупанти пошкодили близько 1600 км електромереж області. Дані уточняються, оскільки тривають ретельні обстеження електромереж.

Щоб швидше повернути світло мешканцям Київської області до ремонтів залучили енергетиків з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.

Складна ситуація з електропостачанням зберігається у Донецькій області.

"Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі отримують змогу ремонтували лінії після того, як Збройні сили надають дозвіл на проведення робіт. За минулий тиждень вдалося повернути світло у 46,5 тисяч осель мешканців області. У деякі населені пункти світло доводилося повертати 2 та більше разів через запеклі ворожі обстріли", - зазначили в ДТЕК.

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ДТЕКЕлектроенергіяКиївська область