За неделю энергетики вернули свет 278 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

В частности в Киевской области свет вернули для 111 250 семей в 271 населенном пункте. Также за выходные вернули свет для 2 506 домов в освобожденных селах Киевской области.

"2-3 апреля ДТЭК начал восстановление электроснабжения в районах Области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Специалисты компании частично вернули свет в Большую Димерку, Михайловку и Рудницкое Барышевского и Броварского районов, освобожденных Вооруженными силами Украины от захватчиков", - сообщают в ДТЭК.

Также запитали подстанцию, питающую оборудование мобильных и телеком-операторов в Макарове, благодаря чему удалось восстановить связь на ранее оккупированных россиянами территориях.

В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК за прошедшую неделю удалось восстановить электроснабжение для 84,7 тысячи клиентов в 62 населенных пунктах.