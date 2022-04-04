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За тиждень енергетики повернули світло 278 тисячам родин в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернули світло 278 тисяч родин в Донецькій та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики за минулий тиждень (з 28 березня по 3 квітня) енергетики повернули світло у 278 тисячам родин у 335 населених пунктах Донецької, Київської областей та в місті Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема у Київській області світло повернули для 111 250 родин у 271 населеному пункті. Також за вихідні повернули світло для 2 506 домівок у звільнених селах Київської області.

"2-3 квітня ДТЕК розпочав відновлення електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Фахівці компанії частково повернули світло у Велику Димерку, Михайлівку та Рудницьке Баришівського та Броварського районів, звільнених Збройними силами України від загарбників", - повідомляють в ДТЕК.

Також заживили підстанцію, котра живить обладнання мобільних та телеком-операторів в Макарові, завдяки чому вдалося відновити зв’язок на раніше окупованих росіянами територіях.

У Донецькій області ремонтним бригадам ДТЕК за минулий тиждень вдалося відновити електропостачання для 84,7 тисячі клієнтів у 62 населених пунктах.

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ДТЕККиївська областьДонецька областьЕлектроенергія