За тиждень енергетики повернули світло 278 тисячам родин в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

Зокрема у Київській області світло повернули для 111 250 родин у 271 населеному пункті. Також за вихідні повернули світло для 2 506 домівок у звільнених селах Київської області.

"2-3 квітня ДТЕК розпочав відновлення електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Фахівці компанії частково повернули світло у Велику Димерку, Михайлівку та Рудницьке Баришівського та Броварського районів, звільнених Збройними силами України від загарбників", - повідомляють в ДТЕК.

Також заживили підстанцію, котра живить обладнання мобільних та телеком-операторів в Макарові, завдяки чому вдалося відновити зв’язок на раніше окупованих росіянами територіях.

У Донецькій області ремонтним бригадам ДТЕК за минулий тиждень вдалося відновити електропостачання для 84,7 тисячі клієнтів у 62 населених пунктах.