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За неделю энергетики вернули свет 159 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет 159 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю (с 14 по 20 марта) в Донецкой, Киевской областях и в городе Киеве восстановлено электроснабжение 159 тысяч домохозяйств, которые были обесточены в результате обстрелов российскими оккупантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В Киевской области свет удалось вернуть 59,1 тысячи семей. В столице восстановлено электроснабжение около 64 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате падения обломков вражеской ракеты", - сообщили в компании.

В Донецкой области электроснабжение восстановили для 34,8 тысяч семей. И еще 1300 домов Днепропетровской области.

Всего за прошедшую неделю аварийные бригады ДТЭК совместно с ВСУ восстановили электроснабжение 284 населенных пунктов.

"Ситуация осложнена активными боевыми действиями в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 26 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - добавили в компании.

В некоторых населенных пунктах ремонты приходится проводить 2 и более раз, из-за обстрелов и повреждения электрооборудования.

В частности, самыми сложными направлениями являются Авдеевский, Марьинский и Лиманский районы Донецкой области и Макаровский, Ирпенский, Вышгородский, Бородянский Иванковский, Чернобыльский, Барышевский, Бучанский, Киево-Святошинский районы Киевской.

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