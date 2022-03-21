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За тиждень енергетики повернули світло 159 тисячам сімей в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернули світло 159 тисячам сімей в Донецькій та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень(з 14 по 20 березня) в Донецькій, Київській областях та в місті Києві відновлено електропостачання 159 тисяч домогосподарств, які були знеструмлені внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"В Київській області світло вдалося повернути 59,1 тисячі сімей. В столиці відновлено електропостачання близько 64 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок падіння уламків ворожої ракети", - повідомили в компанії.

На Донеччині електропостачання відновили для 34,8 тисяч родин. Та ще 1300 будинків Дніпропетровської області.

Загалом за минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК спільно з ЗСУ відновили електропостачання 284 населених пунктів.

"Ситуація ускладнена активними бойовими діями в Київському та Донецькому регіонах. Аварійні бригади безперервно працюють уже 26 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - додали в компанії.

У деяких населених пунктах ремонти доводиться проводити 2 та більше разів, через обстріли та пошкодження електрообладнання.

Зокрема, найскладнішими напрямками є Авдіївський, Мар’їнський та Лиманський райони Донеччини та Макарівський, Ірпінський, Вишгородський, Бородянський Іванківський, Чорнобильський, Баришівський, Бучанський, Києво-Святошинський райони Київщини.

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