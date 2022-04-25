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За неделю энергетики вернули свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю (с 18 по 24 апреля) энергетики восстановили электроснабжение 125 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности, в Киевской области за неделю свет вернули для 34 326 семей в 78 населенных пунктах.

"Всего с 3 апреля удалось вернуть свет более 58% всех, кто остался без света из-за российских захватчиков. Снова со светом - более 83 тысяч семей", - отметили в ДТЭК.

Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение в районах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 25 апреля энергетики планируют выполнять работы по ремонту сетей в 12 населенных пунктах Бучанского района и 7 пунктах Вышгородского района.

В Донецкой области за прошедшую неделю энергетики вернули свет 83 662 семьям в 116 населенных пунктах

"Самые сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Поэтому в одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты", - отметили в компании.

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Киевская областьДонецкая областьЭлектроэнергияДТЭК