За тиждень енергетики повернули світло для 125 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Зокрема, у Київській області за тиждень світло повернули для 34 326 родин у 78 населених пунктах.

"Всього з 3 квітня вдалося повернути світло понад 58% всіх, хто лишився без світла через російських загарбників. Знову зі світлом - понад 83 тисячі родин", - зазначили в ДТЕК.

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання в районах Київської області, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. 25 квітня енергетики планують виконувати роботи з ремонтів мереж у 12 населених пунктах Бучанського району та 7 пунктах Вишгородського району.

У Донецькій області за минулий тиждень енергетики повернули світло 83 662 родинам у 116 населених пунктах

"Найскладніші напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Тут через активні бойові дії регулярно пошкоджуються електромережі та підстанції. Тому в одних і тих самих населених пунктах доводиться регулярно проводити ремонти", - наголосили в компанії.