За неделю энергетики вернули свет 107 тысячам семей, - ДТЭК

"В течение последней недели аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 5 794 домов в 7 населенных пунктах Киевской области. В частности, энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения в Іванківській общине, что в Вышгородском районе", - сообщается в компании.

Кроме того, за прошедшую неделю свет вернули 93 051 семье на Донетчине несмотря на активные боевые действия.

"Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за неделю смогли вернуть электроснабжение в дома жителей 112 населенных пунктов. Энергетики в Донецкой области продолжают работу по восстановлению сетей, как только военные ВСУ предоставляют разрешение на безопасное выполнение", - подчеркивают в ДТЭК.

Также специалисты ДТЭК вернули свет на более 8000 домов в Одесской области и еще 1000 в Днепропетровской области.