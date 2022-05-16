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За тиждень енергетики повернули світло 107 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернули світло 107 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За тиждень (з 9 по 15 травня) аварійні бригади повернули світло 107 тисячам будинків на Київщині, Донеччині, Одещині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Протягом останнього тижня аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 5 794 осель в 7 населених пунктах Київської області. Зокрема, енергетики повністю завершили роботи з відновлення електропостачання в Іванківській громаді, що у Вишгородському районі", - повідомляються у компанії.

Крім того, за минулий тиждень світло повернули 93 051 родині на Донеччині попри активні бойові дії.

"Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за тиждень змогли повернути електропостачання в оселі жителів 112 населених пунктів. Енергетики у Донецькій області продовжують роботу з відновлення мереж, щойно військові ЗСУ надають дозвіл на безпечне виконання", - підкреслюють у ДТЕК.

Також фахівці ДТЕК повернули світло на понад 8000 будинків на Одещині та ще 1000 у Дніпропетровській області.

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ДТЕКЕлектроенергія