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За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 149 тысяч семей

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Понедельник 06 июня 2022 15:27
За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 149 тысяч семей Фото: за неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 149 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю, с 30 мая по 5 июня, аварийные бригады ДТЭК вернули свет 149 тысячам семей в 166 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"ДТЭК вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет. Около 20 бригад ДТЭК ежедневно работают, чтобы электроснабжение было стабильным. Несмотря на активные боевые действия энергетики за неделю с 30 мая по 5 июня вернули свет 134 641 семьям в 122 населенных пунктах Донецкой области", - сообщили в компании.

Также из-за вражеских обстрелов были повреждены сети Криворожского района Днепропетровской области. За прошедшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет более 6 тысячам семей в 20 населенных пунктах области.

Кроме того, 1 июня из-за ракетного обстрела без света остались 9 тысяч семей в 24 населенных пунктах Киевской области. Аварийные бригады в течение двух часов вернули свет всем жителям.

Продолжается работа над восстановлением энергообъектов УЗ. Специалисты и спецтехника ДТЭК работают на 3 объектах, которые были повреждены из-за вражеских обстрелов.

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ДТЭК Электроэнергия
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