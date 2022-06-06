За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 149 тисяч родин

За минулий тиждень, з 30 травня по 5 червня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло 149 тисячам родин у 166 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"ДТЕК разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло. Близько 20 бригад ДТЕК щодня працюють, аби електропостачання було стабільним. Попри активні бойові дії енергетики за тиждень з 30 травня по 5 червня повернули світло 134 641 родинам у 122 населених пунктах Донеччини", - повідомили в компанії.

Також через ворожі обстріли були пошкоджені мережі Криворізького району Дніпропетровщини. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 6 тисячам родин у 20 населених пунктах області.

Крім того, 1 червня через ракетний обстріл без світла лишилися 9 тисяч родин у 24 населених пунктах Київської області. Аварійні бригади протягом двох годин повернули світло всім мешканцям.

Продовжується робота над відновленням енергооб’єктів УЗ. Фахівці та спецтехніка ДТЕК працюють на 3 об’єктах, що були пошкоджені через ворожі обстріли.