ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 149 тисяч родин

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 15:27
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 149 тисяч родин Фото: за тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для 149 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень, з 30 травня по 5 червня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло 149 тисячам родин у 166 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"ДТЕК разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло. Близько 20 бригад ДТЕК щодня працюють, аби електропостачання було стабільним. Попри активні бойові дії енергетики за тиждень з 30 травня по 5 червня повернули світло 134 641 родинам у 122 населених пунктах Донеччини", - повідомили в компанії.

Також через ворожі обстріли були пошкоджені мережі Криворізького району Дніпропетровщини. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 6 тисячам родин у 20 населених пунктах області.

Крім того, 1 червня через ракетний обстріл без світла лишилися 9 тисяч родин у 24 населених пунктах Київської області. Аварійні бригади протягом двох годин повернули світло всім мешканцям.

Продовжується робота над відновленням енергооб’єктів УЗ. Фахівці та спецтехніка ДТЕК працюють на 3 об’єктах, що були пошкоджені через ворожі обстріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою