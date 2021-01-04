За неделю на Донбассе обезвредили больше 250 взрывоопасных боеприпасов

Фото: Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)

Пиротехники ГСЧС на Донбассе за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов. Спасатели обследовали почти 18 га территории.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года силы и средства подразделений ГСЧС Украины со склада Объединенных сил почти полсотни раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности.

Так, пиротехники изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов.

Кроме того, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь - в частности домедицинскую и психологическую - 30 лицам.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе российские боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Потерь и раненых среди военных не было.

Кроме того, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков на Донбассе. Они вязаны с отводом вооружения.