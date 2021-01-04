За тиждень на Донбасі знешкодили понад 250 вибухонебезпечних боєприпасів

Фото: Донбас (facebook.com/pressjfo.news)

Піротехніки ДСНС на Донбасі за тиждень знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники обстежили майже 18 га території.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що з 26 грудня 2020 року по 1 січня 2021 року сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил майже півсотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості.

Так, піротехніки вилучили та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу - зокрема, домедичну та психологічну - 30 особам.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі російські бойовики сім раз обстріляли українські позиції. Втрат і поранених серед військових не було.

Крім того, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін фіксує грубі порушення з боку бойовиків на Донбасі. Вони пов'язані з відведенням озброєння.