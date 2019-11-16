Боевики второй день провоцируют силы ООС вблизи Петровского, - штаб

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Под обстрел попали украинские позиции возле Старогнатовки

Российско-оккупационные войска утром, 16 ноября, из минометов обстреляли украинские позиции в районе участка разведения сил вблизи Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, сегодня боевики из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Старогнатовки в районе участка разведение сил №3. Противник вел огонь с направления Петровского.

Также обстрел в районе участка разведения №3 был зафиксирован в пятницу, 15 ноября. Вчера оккупанты били из крупнокалиберного пулемета с направления населенного пункта Викторовка по украинским позициям вблизи Новогнатовки.

"Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют нас на ответный огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе был ранен один украинский военный. Противник открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов .