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Боевики второй день провоцируют силы ООС вблизи Петровского, - штаб

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 10:58
Боевики второй день провоцируют силы ООС вблизи Петровского, - штаб
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Под обстрел попали украинские позиции возле Старогнатовки

Российско-оккупационные войска утром, 16 ноября, из минометов обстреляли украинские позиции в районе участка разведения сил вблизи Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, сегодня боевики из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Старогнатовки в районе участка разведение сил №3. Противник вел огонь с направления Петровского.

Также обстрел в районе участка разведения №3 был зафиксирован в пятницу, 15 ноября. Вчера оккупанты били из крупнокалиберного пулемета с направления населенного пункта Викторовка по украинским позициям вблизи Новогнатовки.

"Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют нас на ответный огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса", - подчеркнули в ведомстве.

Боевики второй день провоцируют силы ООС вблизи Петровского, - штаб

Карта ООС

Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе был ранен один украинский военный. Противник открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов .

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