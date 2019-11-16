ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За тиждень на Донбасі ліквідували понад 10 бойовиків

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 12:43
За тиждень на Донбасі ліквідували понад 10 бойовиків
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Загалом втрати бойовиків за тиждень склали майже 30 осіб

Впродовж цього тижня втрати російсько-окупаційних сил на Донбасі склади майже 30 осіб, з них понад 10 було ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними розвідки, у період з 8 по 15 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російських незаконних збройних формувань склали 28 осіб. При цьому щонайменше 12 бойовиків було ліквідовано, ще 16 - санітарні втрати.

"У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголосили у штабі.

За тиждень на Донбасі ліквідували понад 10 бойовиків

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомляли, що за минулий тиждень на Донбасі було ліквідовано 11 учасників незаконних збройних формувань Росії. Загалом у період з 1 по 8 листопада втрати бойовиків на Донбасі склали 30 осіб, з них 19 - санітарні втрати.

Також РБК-Україна писало, що окупаційні війська на Донбасі обстрілюють українські позиції в районі ділянки розведення сил поблизу Петрівського. Окупанти з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів обстріляли підрозділи ООС в районі Старогнатівки.

На Донбасі бойову травму отримав один український військовий З початку року на Донбасі загинули 18 цивільних
Новини України ДонбаспотериООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся