За тиждень на Донбасі ліквідували понад 10 бойовиків

Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Загалом втрати бойовиків за тиждень склали майже 30 осіб

Впродовж цього тижня втрати російсько-окупаційних сил на Донбасі склади майже 30 осіб, з них понад 10 було ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними розвідки, у період з 8 по 15 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російських незаконних збройних формувань склали 28 осіб. При цьому щонайменше 12 бойовиків було ліквідовано, ще 16 - санітарні втрати.

"У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомляли, що за минулий тиждень на Донбасі було ліквідовано 11 учасників незаконних збройних формувань Росії. Загалом у період з 1 по 8 листопада втрати бойовиків на Донбасі склали 30 осіб, з них 19 - санітарні втрати.

Також РБК-Україна писало, що окупаційні війська на Донбасі обстрілюють українські позиції в районі ділянки розведення сил поблизу Петрівського. Окупанти з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів обстріляли підрозділи ООС в районі Старогнатівки.