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"Неделя будет активной": Зеленский анонсировал важные визиты партнеров в Украину

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На следующей неделе запланированы важные визиты партнеров в Украину. Работа над новыми санкциями против России и пакетами поддержки для ВСУ продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Готовимся к новой неделе - она будет очень активной. Запланированы важные визиты партнеров в Украину. Возобновлю практику обращений к государствам и народам, которые нас поддерживают", - отметил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что продолжается работа над тем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства.

"Военная поддержка - оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления. Ежедневно каждый государственный чиновник должен демонстрировать результат в своей зоне ответственности", - подчеркнул президент.

Он добавил, что только работа на результат дает право занимать государственные должности. По его словам, это должны помнить все, кто был наделен властью.

Напомним, Зеленский в тайном режиме провел совещание с представителями силовых ведомств. Обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ.

К слову, президент подчеркнул, что российские оккупанты обязательно почувствуют последствия этого заседания в дальнейших действиях защитников Украины.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины