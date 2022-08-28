"Неделя будет активной": Зеленский анонсировал важные визиты партнеров в Украину

"Готовимся к новой неделе - она будет очень активной. Запланированы важные визиты партнеров в Украину. Возобновлю практику обращений к государствам и народам, которые нас поддерживают", - отметил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что продолжается работа над тем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства.

"Военная поддержка - оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления. Ежедневно каждый государственный чиновник должен демонстрировать результат в своей зоне ответственности", - подчеркнул президент.

Он добавил, что только работа на результат дает право занимать государственные должности. По его словам, это должны помнить все, кто был наделен властью.