Тижні, місяці і навіть роки: Тіхановська розповіла, скільки триватимуть протести

Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська впевнена, що протести в Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки. Вона вважає, що білоруський народ більше не буде терпіти режим чинного президента Олександра Лукашенка.

Про це вона заявила під час виступу на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту.

"Лукашенко сподівається, що наш протест буде слабшати. Але ми будемо протестувати так довго, скільки знадобиться - тижні, місяці і навіть роки, якщо це буде необхідно", - зазначила вона.

За її словами, білоруси більше не будуть "заручниками режиму Лукашенка". Вона також підкреслила, що тільки під міжнародним тиском влада піде на діалог з народом.

Крім того, Тіхановська запропонувала Європарламенту список офіційних осіб Білорусі для введення проти них санкцій.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі знову пройшли багатотисячні акції протесту з вимогою провести нові вибори президента і звільнити всіх політв'язнів.

Тільки за офіційними даними місцевого МВС, вчора пройшли 24 протестні акції. Найбільш масштабні були в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті і Могильові. В цілому за добу затримано 442 особи.